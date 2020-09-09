مقدم شرطة يحصل على الدكتوراه فى "التحكيم فى المنازعات الرياضية"

كتب أحمد عبد الهادى

حصل المقدم محمد أحمد خيري حسب النبي، بالإدارة العامة للشئون القانونية، على درجة الدكتوراه في موضوع "التحكيم في المنازعات الرياضية"، وناقش الرسالة، الاثنين، في جامعة عين شمس كلية الحقوق وحصل عليها بامتياز، وهى تعد الرسالة الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية والعربية: وتمثل إثراء كبيرا للمكتبة العربية.

وتكونت لجنة الحكم على الرسالة من الدكتور أحمد قسمت الجداوي أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص كلية الحقوق - جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور حسام رضا السيد، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور تامر محمد الدمياطى أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى المساعد بكلية الشرطة.

واستهدفت الرسالة التعريف بالهيئات التحكيمية القائمة على تسوية المنازعات الرياضية وكيفية عملها والإجراءات المتبعة أمامها، لمساعدة القائمين على المنازعات الرياضية وجذب انتباه الباحثين والمحامين تجاه هذا المجال الحديث نسبياً بمصر والوطن العربي، كذلك الوقوف على تاريخ المحكمة الرياضية الدولية والتعديلات التى طرأت تباعاً على قانون المحكمة ونظامها الأساسى، ومدى التطور الذى لحق بالتحكيم فى المنازعات الرياضية، ودور المحكمة فى بناء قواعد قانونية خاصة بالنشاط الرياضى.

وألقت الرسالة الضوء على ما قد يشوب بعض نصوص قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى من عوار، ومحاولة تقديم مقترحات بتلافى أوجه القصور.