"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية بعدة محافظات ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

تطلق اليوم الأربعاء وزارة الصحة والسكان، 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات ( القاهرة وسوهاج والاسكندرية وقنا والسويس وبنى سويفوالمنوفية ودمياط والبحيرة وأسوان والوادى الجديد والاسماعلية ومطروح.
وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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