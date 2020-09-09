"الصحة" تطلق 13 قافلة طبية بعدة محافظات ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

كتب وليد عبد السلام

تطلق اليوم الأربعاء وزارة الصحة والسكان، 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في بعض التخصصات الطبية بمحافظات ( القاهرة وسوهاج والاسكندرية وقنا والسويس وبنى سويفوالمنوفية ودمياط والبحيرة وأسوان والوادى الجديد والاسماعلية ومطروح.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.