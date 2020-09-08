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مبروك عطية لمن فبركوا فيديوهات له: لا سلمت يمينك ولا يسارك

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 11:48 م
مبروك عطية لمن فبركوا فيديوهات له: لا سلمت يمينك ولا يسارك مبروك عطية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه دعا على من حاول تشويهى وفبركة فيديوهات لى "لا سلمت يمينك ولا سلمت يسارك"، مردفا:"أعرف جيدا ما أقوله والقانون يعتبر دينا ويجب الالتزام به وتزييف الحقائق جرم كبير وخسة".  

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "MBC مصر"، مع الإعلامى شريف عامر: "الإعلامى نشأت الديهى اعتذر لى عن سوء فهمه فى اتصال هاتفى قبل اعتذاره على الهواء وقبلت اعتذاره"، مردفا: "قالى أن والدته اتصل به من البلد وقالت ازاى تزعل الدكتور مبروك عطية".

وأشار الدكتور مبروك عطية، إلى أن من يزور فيديوهات مزور وآثم ومجرم.

يذكر أنه بطريقة اللصق واللصق، فبركت قناة مكملين الإخوانية، فيديو للداعية الأزهرى مبروك عطية، ليظهر للمشاهدين أنهم يهاجم الدولة المصرية، الأمر الذى وصفه "عطية" بالعمل الإجرامى. وعلق عطية، على هذه الواقعة في تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا:"كل إنسان ينتمى للإخوان أو لغيرهم ويتبع منهج القص واللصق لإيقاع الفتنة فهو مجرم عند الله وعند العقلاء، وهذا ليس إعلاما بل إثارة للفتن والبلبلة والتشكيك".

وتابع "عطية":" مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر لم يكن في يوم منتميا لا إلى الإخوان ولا إلى أعداء الدولة، ولكنه أزهريا منذ الابتدائية وحتى الأستاذية وعميدا لإحدى الكليات بجامعة الأزهر العريقة والحمد لله جميع الناس يفهمون مسألة القص واللصق والتضليل".


مبروك عطية

فيديوهات مبروك عطية

قانون التصالح في مخلفات البناء

مخلفات البناء

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