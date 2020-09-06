مركز "حميميم" يتهم جبهة النصرة بقصف تجمعات سكانية فى اللاذقية وحلب

كتب أحمد عرفة

قال مدير مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا، اللواء ألكسندر جرينكيفيتش، إن جماعة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة قصفت تجمعات سكانية في محافظتي اللاذقية وحلب.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا، : "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وأوضح مدير مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا، أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، فضلا عن دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.