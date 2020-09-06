مجلس الخدمة المدنية الكويتى يعلن إحلال المواطنين الكويتيين فى 13 قطاعا حكوميا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة القبس الكويتية أن مجلس الخدمة المدنية نجح في تحقيق تقدُّم ملحوظ في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعاً من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.

وكشف تقرير ديوان الخدمة المدنية الكويتية أن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها تجاوزت %95 في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات.

وبلغ إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي %79 يقابلهم %21 للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين 297335 مواطناً، يقابلهم 77421 مقيماً فقط 34375 منهم في القطاع الطبي والصحي و24184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات.

وبدءاً من وظائف التدريس والتعليم والتدريب قامت الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع نسبة العاملين في هذا القطاع من الكويتيين، ليصلوا حتى مايو الماضي إلى %73، في حين إن النسبة التي حددت في عام 2017 ولمدة 5 سنوات كانت تستهدف الوصول إلى %70.

وتجاوزت نسبة الكويتيين في الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية النسبة المحددة بـ%95، حيث بلغت %96 من إجمالي العاملين في الجهات الحكومية، إلى جانب اكتمال الهدف في الإحلال داخل قطاع وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية بنسبة، قدرت بــ %79.

وشهدت وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة ونظم وتقنية المعلومات ارتفاعاً، كذلك، حيث بلغت النسب %97 في حين ينتظر الوصول إلى نسبة إحلال %100.

وإلى جانب ذلك، ارتفعت نسب التكويت في الوظائف الخاصة بالخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية إلى %95 خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين ينتظر في غضون عامين الوصول إلى %97 و%100 في وظائف الدعم الإداري التي وصلت حتى الآن إلى %98، كما أن هناك خطة لرفع الإحلال في الوظائف الهندسية إلى %97، حيث لم يتبقَّ حتى الآن سوى %2 للوصول إلى النسبة المطلوبة.

وشهد قطاع وظائف الخدمات إحلالاً بنسبة %51، في ظل توافر %49 من الوظائف للعمالة الوافدة، في حين وضعت الخطة نسبة %85 للتكويت، وتبقى على الإنجاز ما نسبته %34 المطلوب تحقيقها خلال عامين. وبقيت في قطاع العلوم نسبة إحلال %10 للوصول إلى الهدف المقرر بـ%95، كما بلغت نسبة الإحلال في الوظائف الحرفية %64، على أن تصل إلى %80.