فصل التيار الكهربائى عن خط أبو سليم بمركز بنى سويف اليوم

بنى سويف فريق المحافظات

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا اليوم الأحد 6 سبتمبر الجارى عن خط أبوسليم مركز بنى سويف، نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى.

وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.