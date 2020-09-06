اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حفل للفنان إيمان البحر درويش على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية 17 سبتمر

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:00 ص
حفل للفنان إيمان البحر درويش على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية 17 سبتمر إيمان البحر درويش
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تنظم حفل بمناسبة فوز الفنان ايمان البحر درويش بجائزة فنان العرب الدولية لعام 2019 وكذلك احتفالاً بالذكرى المئوية لفنان الشعب الشيخ سيد درويش، يوم الخميس 17 سبتمر 2020، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

كانت مكتبة الإسكندرية، قد نظمت فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، فى الدورة الثامنة عشرة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، وذلك فى الفترة من 15 إلى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف، وذلك نظرًا للظروف جائحة كورونا، حيث قررت إدارة المهرجان تنظيم جميع فعاليات الحفل بالمسرح المكشوف، حفاظًا على أرواح الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قياس درجة حرارة الجماهير المشاركة فى الحفلات، وارتداء الكمامات، ووضع مقاعد الجمهور على مسافات متباعدة، كما تقرر الاكتفاء بـ400 مقعد فقط هذا العام، بجميع الحفلات للحفاظ على مسافة التباعد 1 متر بين كل مقعد وآخر .

من جانبه أكد الدكتور راجح داود رئيس مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حرص المكتبة باتباع كل الإجراءات الاحترازية والحرص على تنظيم المهرجان هذا العام بالمسرح المكشوف فقط حرصًا على سلامة الجمهور، مؤكدًا حرص إدارة المهرجان على مواصلة العروض كل عام، وعدم توقف المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان هذا العام به العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة ما بين حفلات غنائية لكبار النجوم، وعروض تمثيلية ولقاءات ثقافية مختلفة.

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

سيد درويش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة

أخبار 24 ساعة.. أمطار غزيرة وارتفاع بالحرارة والرطوبة بالـ72 ساعة المقبلة

الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

الصحة تعلن تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وتعافى 903 مصابين

تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

تعرف على المجموعات الـ8 بكأس العالم لكرة اليد

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة