حفل للفنان إيمان البحر درويش على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية 17 سبتمر

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تنظم حفل بمناسبة فوز الفنان ايمان البحر درويش بجائزة فنان العرب الدولية لعام 2019 وكذلك احتفالاً بالذكرى المئوية لفنان الشعب الشيخ سيد درويش، يوم الخميس 17 سبتمر 2020، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

كانت مكتبة الإسكندرية، قد نظمت فعاليات مهرجان الصيف الدولي، الذى ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، فى الدورة الثامنة عشرة والمهداة إلى روح الفنان محمود رضا، وذلك فى الفترة من 15 إلى 29 أغسطس بالمسرح المكشوف، وذلك نظرًا للظروف جائحة كورونا، حيث قررت إدارة المهرجان تنظيم جميع فعاليات الحفل بالمسرح المكشوف، حفاظًا على أرواح الجمهور، وسط إجراءات احترازية مشددة، من قياس درجة حرارة الجماهير المشاركة فى الحفلات، وارتداء الكمامات، ووضع مقاعد الجمهور على مسافات متباعدة، كما تقرر الاكتفاء بـ400 مقعد فقط هذا العام، بجميع الحفلات للحفاظ على مسافة التباعد 1 متر بين كل مقعد وآخر .

من جانبه أكد الدكتور راجح داود رئيس مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، حرص المكتبة باتباع كل الإجراءات الاحترازية والحرص على تنظيم المهرجان هذا العام بالمسرح المكشوف فقط حرصًا على سلامة الجمهور، مؤكدًا حرص إدارة المهرجان على مواصلة العروض كل عام، وعدم توقف المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان هذا العام به العديد من الفعاليات الثقافية المختلفة ما بين حفلات غنائية لكبار النجوم، وعروض تمثيلية ولقاءات ثقافية مختلفة.