اليوم السابع
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انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولي في بغداد

الأحد، 06 سبتمبر 2020 12:40 ص
انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولي في بغداد قوات التحالف الدولي
وكالات

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أفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت، أن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع بالعاصمة العراقية بغداد.
 
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت السبت، على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ما أدى إلى إصابة منتسب ب‍الشرطة الاتحادية والحاق أضرار مادية".
 
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
 

 


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بغداد

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