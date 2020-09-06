انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولي في بغداد

وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي، يوم السبت، أن عبوة انفجرت على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي في طريق الشعلة السريع بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت السبت، على عجلات الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ما أدى إلى إصابة منتسب ب‍الشرطة الاتحادية والحاق أضرار مادية".