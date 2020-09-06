التحالف الدولى يتهم خارجين عن القانون باستهداف قواته فى العراق

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، العقيد مايلز كاجينز، أن خارجين عن القانون هم من يستهدفون قواته في العراق، لافتا إلى أن الحكومة العراقية تجرى تحقيقات حول الموضوع، موضحا أن الخارجين عن القانون يستهدفون قوات التحالف الدولى، وهؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية.

ووفقا لموقع العربية الحدث أوضح المتحدث باسم التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش، أن هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين يقومون بنقلها.

ولفت المتحدث باسم التحالف الدولى لمحاربة تنظيم داعش إلى أن الحكومة العراقية أعلنت التزامها بتوفير الحماية لقوات التحالف الدولى، والتحالف مؤمن بقدراتها، مشيرا إلى أن الصواريخ التي تستهدف السفارة الأمريكية تسقط على منازل المواطنين العراقيين وليس السفارة، وأن أحد صواريخ الكاتيوشا سقط قبل أيام على منزل ضابط عراقي بجهاز مكافحة الإرهاب وتسبب بهدمه.