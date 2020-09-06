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الإحصاء: 16.2 مليون عدد ركاب السكك الحديدية يوليو الماضي

الأحد، 06 سبتمبر 2020 01:00 ص
الإحصاء: 16.2 مليون عدد ركاب السكك الحديدية يوليو الماضي السكة الحديد
كتب: مدحت عادل

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سجل عدد ركاب السكك الحديدية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغ عدد الركاب نحو 16.2 مليون راكب، مقابل 24.3 مليون راكب في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 8.1 مليون راكب.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعًا ملحوظًا لعدد الركاب خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 11.9 مليون راكب، مقابل 24.8 مليون راكب في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 12.9 مليون راكب.

وتراجعت إيرادات السكك الحديدية في شهر يوليو الماضي، حيث سجل إجمالي الإيرادات نحو 181.9 مليون جنيه، مقابل 234.4 مليون جنيه في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 52.5 مليون جنيه.

وأدت الإجراءات الاحترازية التي أُقِرت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة إلى تراجع ملحوظ في حركة الركاب السكك الحديدية، ما أثر على حجم الإيرادات أيضًا بشكل متفاوت، حيث بلغ عدد ركاب السكك الحديدية بلغ نحو 8.9 مليون راكب في مايو الماضي، مقابل 23.4 مليون راكب في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 14.5 مليون راكب بينما كان عدد الركاب في ابريل الماضي نحو 10.4 مليون راكب.

وتشير البيانات إلى تراجع عدد الركاب ترتب عليه تراجع الإيرادات لتصل إلى 89.9 مليون جنيه مايو الماضي، مقابل 190.2 مليون جنيه في مايو عام 2019، بتراجع بلغ نحو 100.3 مليون جنيه، بينما كانت الإيرادات 92.4 مليون جنيه في ابريل الماضي.

 


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