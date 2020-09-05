5 خرافات عن نقص الحديد وفقر الدم.. تعرف على حقيقتها

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة time now news أن الخرافات حول فقر الدم الناجم عن نقص الحديد قد تجعل التشخيص والعلاج غير ممكنين ، ويعد الحديد أحد أكثر أوجه القصور شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها من جميع أنحاء العالم يعتبر الحديد من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم ، حيث يلعب دورًا حيويًا للغاية في نقل الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم وأعضاء الجسم الأخرى ويؤثر نقص الحديد على حوالي 2 مليار شخص حول العالم وحوالي 40 % من سكان العالم.

ضبط 5 خرافات حول فقر الدم الناجم عن نقص الحديد



الخرافة الأولى: نقص الحديد وفقر الدم مصطلحان مترادفان



واحدة من أكثر الأساطير شيوعًا التي تحيط بفقر الدم بسبب نقص الحديد هي أنهما في الأساس نفس الشيء، ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن فقر الدم هو حالة يمكن أن تحدث بسبب عدة عوامل بما في ذلك نقص الحديد في حين أن النقص في المغذيات هو أحد أكثر أسباب فقر الدم شيوعًا ، إلا أنه يمكن أن يكون سببه عوامل أخرى مثل فقر الدم المنجلي لذلك ، فإن فقر الدم هو حالة يمكن أن يكون سببها نقص الحديد ، من بين عوامل أخرى.

الخرافة الثانية: النباتيون يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد



الطعام غير النباتي مصدر غني بالحديد ، فليس من الضروري أن يعاني أي شخص لا يأكل طعامًا غير نباتي أو قائم على الحيوانات من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مرة واحدة على الأقل في حياته في حين أن المصادر النباتية الأقل للحديد تزيد من هذه المخاطر ، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، بالتشاور مع أخصائي التغذية أو الطبيب ، واستخدام المكملات الغذائية إذا لزم الأمر يمكن أن يساعد في معالجة المشكلة بسرعة وأمان.

الخرافة الثالثة: لا تستطيع النساء المصابات بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد الرضاعة الطبيعية



في حين أن النساء الحوامل والمرضعات يجب أن يأخذن عناية أكثر من المعتاد عندما يتعلق الأمر بنظامهن الغذائي ، فإن هذا لا يعني بأي حال أنه إذا تم تشخيصهن بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، فيجب عليهن أو لا يمكنهن إرضاع أطفالهن، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لاتباع نظام غذائي غني بالحديد.

الخرافة الرابعة: ممارسة الرياضة العنيفة واللعب غير مناسب للأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد



الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد قد يواجهون مشكلة في البداية عندما يتعلق الأمر بممارسة التمارين الرياضية القوية ، حيث يمكن أن يؤثر نقص الحديد على تدفق الدم في الجسم ، فمن المهم تضمين بعض أشكال النشاط البدني في روتين حياتهم للبقاء بصحة جيدة.

الخرافة الخامسة: إذا تناولت المرأة مكملات الحديد أثناء الحمل ، فلن يعاني طفلها من نقص



تزداد متطلبات الحديد أثناء الحمل تدريجيًا خلال فترة الحمل من 0.8 مجم / يوم في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 7.5 مجم / يوم في الثلث الثالث من الحمل خلال فترة الحمل بأكملها ، يبلغ متوسط ​​الطلب على الحديد الممتص حوالي 4.4 مجم / يوم. أثناء الحمل ، يتم استخدام الحديد الممتص في الغالب لتوسيع كتلة كريات الدم الحمراء عند المرأة ، وتلبية متطلبات الجنين من الحديد وتعويض فقد الحديد أي فقد الدم عند الولادة لذلك ، عادة ما يستخدم الجسم مكملات الحديد التي يتم تناولها أثناء الحمل أثناء هذه العملية.