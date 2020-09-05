اليوم السابع
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11 توصية من "الزراعة" لمزارعى بنجر السكر.. تعرف عليها

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:00 ص
11 توصية من "الزراعة" لمزارعى بنجر السكر.. تعرف عليها محصول البنجر
كتب عز النوبى

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ينشر " اليوم السابع "، عددا من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر سبتمبر.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتي: فى الأراضى القديمة العروة البكرة (زراعات أغسطس) .

-يوالى الرى كل 10-15 يوماً على الحامى تبعاً لنوع التربة دون إغراق مع صرف المياة الذائدة بعد كل رية.

-إجراء العزقة الأولى قبل الخف وتقتصر على سد الشقوق والتخلص من الحشائش.

-إجراء الخف عند تكون 4 ورقات حقيقية على النبات (بعد حوالى شهر من الزراعة) على نبات واحد قوى بالجورة.

-بعد الخف تضاف الدفعة الأولى من السماد الآزوتى (45 وحدة ازوت / فدان) حيث يحتاج الفدان إلى 90 وحدة أزوت تقسم على دفعتين متساويين، ويضاف مع هذه الدفعة سلفات البوتاسيوم بمعدل 50كجم/فدان وتكون الإضافة تلقيم بجوار النبات والرى مباشرة على الحامى بعد إضافة السماد.

-عدم زيادة معدل الآزوت لهذه العروة لأنها تحصد مبكراً وزيادة الآزوت تؤخر النضج وتزيد من حجم العرش ويقلل حجم الجذور ونسبة السكر. 

الزراعات المتوسطة ( زراعات سبتمبر ).

-يتم إعداد الأرض للزراعة بالحرث مرتين متعامدتين مع ترك 3-4 ايام بين كل حرثة واخرى للقضاء على الافات والتنعيم والتزحيف ونثر السوبر فوسفات بمعدل 200كجم/فدان والتخطيط بمعدل 14 خطاً/قصبتين.

-تتم الزراعة فى جور على مسافة 20سم، ويوضع بالجورة 2-3 بذرة على عمق 1-2سم وتكون الزراعة على الريشة البحرية أو الغربية لتجنب لفحة الشمس الشديدة على البذرة والزراعة تكون فى الثلث العلوى من الخط.

-رش مبيدات الحشائش الموصى بها

-رية الزراعة تكون على البارد ونتأكد من تشرب رأس الخط بالمياه لضمان نسبة عالية من الإنبات .

-تعطى رية المحاياة بعد أسبوع من الزراعة على الحامى مع الاستمرار فى الرى كل 15 يوماً أو تبعاً لقوام التربة ودرجة الحرارة السائدة مع صرف المياه الذائدة عن حاجة النبات بعد كل رية.

 


زراعات البنجر

الارشاد الزراعى

رى البنجر

اخبار اليوم

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