يديعوت أحرونوت تكشف: 25.6% من الإسرائيليين يعيشون تحت مستوى الفقر

كتب- هاشم الفخراني

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن 230 ألف إسرائيلى يعيشون تحت مستوى خط الفقر أى بنسبة 25.6٪ من إجمالى عدد السكان.

وأوضح التقرير، أن نسبة الإسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر، قد انخفضت بدرجة واحدة عن العام 2018 الماضى حيث كانت تمثل 26.5 ٪ من السكان.

وتبين من المُعطيات أيضًا، أن حوالى 80٪ من العائلات التي تدعمها منظمات الإغاثة في إسرائيل، هي عائلات لها معيل واحد على الأقل، و20٪ من العائلات المدعومة، لديها معيلان أو أكثر.

وشهدت نسبة الأطفال الفقراء انخفاضًا طفيفًا، بلغ حوالي 2 % مقارنة بالعام 2018 الماضي، من 35.6 % إلى 33.5 % ، بحسب التقرير، حيث يقدّر عددهم بمائة ألف وسبعة آلاف طفل، ويشير التقرير أيضًا، إلى مشكلة انعدام الأمن الغذائي الشديد، لكثير من الأطفال.