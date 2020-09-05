وفاة طفل برأسين بعد حالة ولادة نادرة بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

توفى قبل قليل طفل برأسين في حالة ولادة نادرة لسيدة وذلك داخل إحدى مراكز الزلادة بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج تم نقل الطفل ذو الرأس الواحدة إلى الحضانة ومازال على قيد الحياة حتى الآن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد صابر المشرف علي الولادة إلى أن هذه الولادة تعد نادرة، لأن السيدة خضعت لعملية ولادة طبيعية وأحد الاطفال خرج برأسين وعمودين فقريين وأمعاء وقلب وجذع واحد وطفل أخر سليم تمام وأن الطفل ذو الرأسين بلغ وزنه حوالى 2 كيلو و700 جرام بينما الطفل السليم بلغ حوالى 2 كيلو و600 جرام وتم وضعه داخل الحضانة.

وأضاف الدكتور أحمد صابر أن السيدة كانت تعلم أنها تحمل في بطنها 3 توائم وأن هناك طفل برأسين وأن حالة الوالدة تحدث كل 250 ألف حالة ولادة وهى الأولى بسوهاج والثانية على مستوى مصر وكانت بمحافظة أسيوط.

ومازالت المتابعات الطبية مستمرة للأم والطفل الذى مازال على قيد الحياة والحالة الصحية لهما جيدة وهما الأن تحت الملاحظة والرعاية الطبية الأم بالمنزل نظرا لأن الولادة كانت طبيعية والطفل تتم متابعته داخل الحضانة وتم عمل تقرير دورى لحالته الصحية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات نحو تسليم الطفل ذو الرأسين لأهليته تمهيدا لدفنه.



