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وزير الاتصالات السورى يعلن عودة الإنترنت بعد إصلاح عطل بالكابل الضوئى

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:00 ص
وزير الاتصالات السورى يعلن عودة الإنترنت بعد إصلاح عطل بالكابل الضوئى كابل انترنت
كتب وكالات

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أعلن وزير الاتصالات السورى أياد الخطيب، اليوم السبت، عودة خدمة الإنترنت فى بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل فى الكابل الضوئى بين مدينتى حمص وطرطوس، بحسب "سبوتنيك".

 

وقال الخطيب عادت خدمة الإنترنت إلى سورية بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئى بين حمص وطرطوس، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

 

وفى وقت سابق اليوم السبت، أعلن الخطيب، انقطاع خدمة الإنترنت فى بلاده بعد انقطاعها بسبب عطل فى الكابل الضوئى بين مدينتى حمص وطرطوس.

 

 

وقال الخطيب إن الورشات الفنية توجهت إلى مكان العطل لإصلاحه وإعادة الخدمة خلال الساعات القليلة القادمة.

 


وزير الاتصالات السورى

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الكابل الضوئى

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