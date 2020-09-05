وزارة الصحة توجه 4 نصائح هامة إلى مرضى السكر.. تعرف عليها

كتب محمد سعودي

وجهت وزارة الصحة والسكان 4 نصائح مهمة إلى مرضى السكر من خلال انفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشددة على أهمية السيطرة على جلوكوز الدم وضغط الدم، إضافة إلى الحرص على إجراء فحوصات منتظمة والاستماع إلى المشورة الطبيبة والالتزام بأخذ الدواء.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة متواجدة بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانا قائلة :"يمكنكم معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لكم من خلال تطبيق صحة مصر".



وزارة الصحة عبر تويتر

وفي وقت سابق، حددت وزارة الصحة والسكان 7 نصائح لمرضى السكر تقى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مشددة على أهمية غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي. ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديوجراف تضمن عددا من النصائح لمرضى السكري من شأنها الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاءت النصائح كما يلي:

1- الاهتمام بأن يكون معدل السكر أقرب إلى المعدل الطبيعي.

2- التحليل مرتين أو ثلاثة في اليوم.

3- أن يكون لديه إمدادات كافية من الدواء سواء الأنسولين أو الأقراص أو شرائط السكر.

4- الالتزام بوجود مواعيد منتظمة لتناول الطعام.

5- غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

6- الانتظام في تناول الأنسولين أو الأقراص الخاصة لعلاج السكر.

7- التواصل الدائم مع الفريق الطبي.