والد طفل الشروق يؤكد تقيده بسلسلة حديدية لاعتياده اشعال النار بملابسه

كتب محمود عبد الراضى

كشفت التحريات والتحقيقات في واقعة ظهور أحد الأطفال يستغيث من شرفة شقة سكنية بالشروق، أن والده قيده بسلسلة حديدية نظراً لاشعال الطفل النيران بملابسه وخوفاً على حياته.

جاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأطفال بالإستغاثة من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشروق بالقاهرة، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الطفل المشار إليه وبالإنتقال تبين أن الطفل يبلغ من "العمر 10 سنوات" ، وتقييد والده بسلسلة حديدية وقفل مغلق بقدمه اليمنى ، حيث تم ضبط والد الطفل ، وعلل قيامه بذلك لاشعال ابنه النيران بملابسه وخشية افتعاله أية أفعال مماثلة لحين عودته من عمله.