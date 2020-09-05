اليوم السابع
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نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:26 م
نقل 2075 طن قمح من ميناء دمياط إلى صوامع إمبابة عبر نهر النيل نقل القمح - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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واصلت وزارة النقل عمليات نقل القمح من ميناء دمياط البحرى إلى صوامع امبابة عبر نهر النيل تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهرى فى تنشيط نقل البضائع نهريا حيث استقبل ميناء دمياط عدد 8 وحدات نهرية ( بارجات ) قاطرة ومقطورة تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى لنقل حوالى 2075 طن قمح تقريبا من صوامع دمياط إلى صومعة امبابة عبر نهر النيل فى رحلة هى الثالثة خلال عشرين يوما لنقل القمح عبر نهر النيل بعد 3سنوات من التوقف.

ووجه وزير النقل رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتسهيل وتيسير كافة الاجراءات الخاصة بعملية شحن القمح ونقله عبر نهر النيل بالتعاون مع باقى الجهات المعنية العاملة بالميناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لخروج الوحدات النهرية من الميناء 

وأضاف الوزير أن هذه الشحنة تعادل حمولة 52 شاحنة ( سيارة نقل ) مما يسهم فى تخفيف العبء على الطرق البرية والحد من التلوث حيث يعتبر النقل النهرى من اهم وسائل النقل النظيفة والرخيصة والآمنة بالإضافة الى مساهمته فى خفض تكلفة البضائع على المستهلك النهائى بصفة عامة مما يعطى ميناء دمياط ميزة تنافسية كبيرة

تجدر الاشارة إلى أنه بهذه الشحنة تكون إجمالى ما تم نقله من ميناء دمياط عبر نهر النيل خلال الـ 20 يوماً الأخيرة قد بلغ 20 وحدة نهرية ( بارج ) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 5475 طن قمح تقريباً وهو ما يعادل حمولة 137 شاحنة ( سيارة نقل ).


وزير النقل

ميناء دمياط

اخبار مصر

كامل الوزير

منظومة النقل النهرى

نقل القمح

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