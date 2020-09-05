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نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى بعد وفاته بكورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:09 م
نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور محمد حسن عيسى بعد وفاته بكورونا نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتورمحمد حسن عيسي أخصائي القلب ، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(161).

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، أكد أنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 طبيب حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.


نقابة الاطباء

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