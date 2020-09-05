اليوم السابع
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نجيب ساويرس ينعى يوسف والى: خدم بلده بأمانة

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:52 م
نجيب ساويرس ينعى يوسف والى: خدم بلده بأمانة يوسف والى
كتب خالد إبراهيم

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نعى رجل الأعمال نجيب ساويرس، الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، والذى رحل عن عالمنا فجر اليوم، حيث كتب ساويرس عبر حسابه على تويتر، "الدكتور يوسف والي رحمه الله خدم بلده بأمانة وتفانى وكان جزاؤه في النهاية اتهامات ظالمة وباطلة وحتى لو أخطأ لم يستفد من منصبه بأى شكل .. عرفته كإنسان خير وحنون وأحببته جدا كما أحبنى كناصح أمين .. الله يرحمه ويحسن إليه .. خالص تعزياتى للأسرة الكريمة".

يوسف والى
يوسف والى

 

وكشف مصدر بمحافظة الفيوم أن جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ستشيع بعد صلاة العصر من مسقط رأسه بمركز يوسف الصديق، على أن يتم دفنه بمقابر العائلة.

 

وكان قد توفى، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما

 

تخرج والى فى كلية الزراعة، رشح نائبا فى مجلس الشعب المصرى عن دائرة انتخابية فى محافظة الفيوم.

 

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

 

 

 

 


نجيب ساويرس

يوسف والى

وفاة يوسف والى

وزير الزراعة

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