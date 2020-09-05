نائب محافظ قنا يطمئن على مصابى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص

قنا – فريق المحافظات

توجه حازم عمر نائب محافظ قنا إلى مستشفى قنا الجامعى للاطمئنان على حالة المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الاقصر الصحراوى الغربى أمام قرية المحروسة، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى قنا الجامعى وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة .

وأوضح نائب محافظ قنا أن الحادث أسفر عن إصابة 24 شخص تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج، وأشار إلى خروج 16 مصاب من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم وتماثلهم للشفاء فيما يتلقى 8 اخرين العلاج بالمستشفى لحين تمام شفائهم .

ووجه نائب المحافظ مسئولى المستشفى بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المصابين وتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لهم لحين تماثلهم للشفاء، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.