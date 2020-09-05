اليوم السابع
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مودرنا الأمريكية تلجأ لإبطاء تجارب لقاح كورونا لإضافة فئات جديدة

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:27 م
مودرنا الأمريكية تلجأ لإبطاء تجارب لقاح كورونا لإضافة فئات جديدة لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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أعلنت شركة مودرنا الأمريكية أنها سجلت 21411 مشاركًا فى الدراسة التى تجرى على لقاح كورونا المحتمل حتى الآن، وكان لديها 17 ألف مشارك الأسبوع الماضى، وأوضحت الشركة المطورة للقاح أنها قد تبطئ تجارب COVID-19 لإضافة الأقليات المعرضة للخطر، وفقا لما ذكرته صحيفة TIME NOW NEWS.

وقالت الشركة إنها تطلب من المواقع التى تجرى تجارب سريرية للقاح التجريبى لفيروس كورونا التركيز على تسجيل الأقليات المعرضة للخطر، حتى لو أدى ذلك إلى إبطاء سرعة التجربة.

وتهدف شركة تطوير الأدوية إلى تجنيد 30 ألف متطوع سليم وقالت إنها تتوقع التسجيل فى المرحلة المتأخرة من الدراسة، التى بدأت فى أواخر يوليو، على أن تكتمل فى سبتمبر.

وأظهرت مجموعة متزايدة من الأدلة أن التفاوتات الصحية والاجتماعية طويلة الأمد أدت إلى زيادة خطر العدوى والوفاة من COVID-19 بين المجتمعات الملونة، وتم تسجيل ما يقرب من خُمس 11000 شخص حتى الآن فى تجربة أمريكية شارك فيها 30 ألف متطوع لاختبار لقاح COVID-19 من شركة Pfizer   والشريك الألماني BioNTech  من السود أو اللاتينيين ، وهما المجموعتان الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

وأعلنت شركة مودرنا الأمريكية الفترة الماضية أن لقاحها التجريبى لفيروس كورونا تسبب فى استجابات مناعية لدى كبار السن على غرار المشاركين الأصغر سنًا ، مما يمنح الأمل في أن يكون فعالاً لدى الأشخاص الذين يُعتبرون معرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس كورونا.

وتعد الشركة من أبرز المتنافسين فى السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 820 ألف شخص حول العالم مرشحها هو بالفعل في مرحلة متأخرة من التجارب البشرية لاختبار قدرته على منع العدوى بأمان.


كورونا

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

تجارب لقاح كورونا

كورونا نيوز

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