اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تجربة سريرية لاختبار استخدام محلول ملحى للأنف كعلاج لمرضى كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:00 م
تجربة سريرية لاختبار استخدام محلول ملحى للأنف كعلاج لمرضى كورونا محلول ملح بالأنف
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجري باحثون من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت (VUMC) تجربة سريرية لتحديد ما إذا كان الري الأنفي بمحلول ملحي يمكن أن يقلل من تساقط الفيروس والأعراض لدى مرضى COVID-19 أم لا.وأظهرت الدراسات السابقة أن استخدام الري البسيط بالمحلول الملحي الأنفي بدون وصفة طبية، يمكن أن يقلل من إفراز الفيروس في التهابات الجهاز التنفسي العلوي - بما في ذلك فيروسات كورونا الأخرى - مما يساعد المرضى على الشعور بتحسن ، وحل الأعراض في وقت أقل ، ويحتمل أن يقلل من إمكانية انتقال الفيروس.
غسيل الأنف بمحلول ملح
غسيل الأنف بمحلول ملح
 
ووفقا للباحثين، فأن المبدأ الكامن وراء نظافة اليدين الجيدة هو أن الشطف بالماء والصابون يمكن أن يزيل الجزيئات الفيروسية قبل أن تصيب نفسك أو تنتشر للآخرين، إذا يمكن تطبيق نفس المفهوم في الأنف مع ري الأنف لغسل الفيروس قبل أن يترسخ حقًا ".
 
في حين تم اقتراح العديد من الأدوية والعلاجات لـ COVID-19 ، لم يتم إجراء دراسة حتى الآن تستهدف التدخل داخل تجويف الأنف ، والذي غالبًا ما يكون فيه أول اتصال للمريض بالفيروس ، وحيث يكون الحمل الفيروسي أعلى وأين من المرجح أن يخرج الفيروس من الجسم عندما يسعل الشخص أو يعطس أو يتنفس.
 
ووفقا لتقرير الموقع الطبى " medicalnewstoday" هناك تجارب أخرى جارية وتم الانتهاء منها لعلاجات COVID-19 ، لكن معظمها مخصص للأدوية ، وفي كثير من الحالات ، تكون باهظة الثمن، ولكن محلول الملح  شيء يعتبر ميسور التكلفة ، ومتاح بدون وصفة طبية.
 
اقتربت التجربة بالفعل من تحقيق هدف التسجيل الخاص بها لأكثر من 100 مشارك مع COVID-19.
 
تجربة لمحلو الأنف
تجربة لمحلول الأنف
يتم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات: مجموعة التحكم التي لا تتلقى أي تدخل ، والمجموعة التي تتلقى الري بمحلول ملحي للأنف مرتين يوميًا ، ومجموعة تتلقى غسول الأنف بالمحلول الملحي بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة من شامبو الأطفال (الذي يعمل بمثابة عامل سطحي ، مما قد يساعد لقتل الفيروس) مرتين في اليوم.
 
تتم متابعة المشاركين لمدة 14-21 يومًا ويقومون بمسح أنوفهم كل بضعة أيام حتى يتمكن الباحثون من فحص الحمل الفيروسي، كما أنهم يحتفظون بمفكرة يومية عن الأعراض تشير إلى درجة حرارتهم وشدة الأعراض.
 
بصرف النظر عن جمع البيانات حول فعالية علاجات الأنف ، يقوم الباحثون بفحص مسحات الأنف للمشاركين كجزء من دراسة منفصلة تمولها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لمعرفة المزيد عن تطور المرض ، وتأثير العدوى المشتركة و الارتباط بين الحمل الفيروسي للأنف وشدة الأعراض.
 
سيقوم الباحثون أيضًا بفحص التغييرات التي يسببها الفيروس في الميكروبيوم الأنفي ، عندما يزول الفيروس ومن المرجح أن ينقل الفيروس إلى الآخرين من خلال متابعة جهات الاتصال المنزلية للمشاركين لمعرفة ما إذا كانوا يصابون أيضًا بالمرض.
 
 

تنظيف الأنف بمحلول ملحى

الأنف وفيروس كورونا

دخول كورونا من الانف

أعراض كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

تأكيداً لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن فتح تحقيق فى اختفاء الكؤوس

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

فيديو.. 7 أرقام من فوز الزمالك على بيراميدز وخطف وصافة الدورى.. كارتيرون ينصب نفسه رجلاً للمباريات الكبرى.. عودة كاسونجو للتهديف بعد غياب 628 يوماً.. هدايا بن شرقى "مستمرة".. وأحمد عيد نجم لا يعرف الهزيمة

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة