منطقة الكاراتيه بجنوب سيناء تهدى درع بطولتها للواء خالد فودة

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أهدت منطقة جنوب سيناء للكاراتيه درع بطولة الكاراتيه التى نظمتها منطقه جنوب سيناء للكارتيه أمس بنادى شرم الشيخ إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ و محمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضة ومحمود متولى رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه اليوم وذلك بمقر مكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء .

يذكر أن البطولة اقيمت امس الجمعة تحت رعاية محافظ جنوب سيناء بالملعب المفتوح بنادى شرم الشيخ الرياضى بمدينة شرم الشيخ مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية كتعليمات الاتحاد المصرى للكاراتيه ووزارة الشباب والرياضة لمكافحة فيروس كرونا بدأت البطولة بالكشف الطبى على جميع اللاعبين لقياس اللياقة الطبية.

شارك فى البطولة عدد 100 لاعب من أبناء محافظة جنوب سيناء وهذه البطولة هى المؤهلة لبطولة قطاع القناه المكون من خمس محافظات وهى جنوب سيناء وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وتم تكريم اللاعبين الفائزين لميداليات وشهادات تكريم مقدمة من محمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضة و محمود متولى رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه بتكريم الهيئات التى حققت فوزا مميزا بطور ابنائها الابطال وبحضور احمد مسعد مدير المنشآت الرياضية بجنوب سيناء.