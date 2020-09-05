كابول (أ ش أ)

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم السبت، مقتل 46 من مُسلحي حركة طالبان وإصابة 37 آخرين في عملية نفذتها القوات المسلحة الأفغانية في إقليم "فارياب" شمال البلاد، وقال محمد حنيف رزاي المتحدث باسم الفرقة 209 التابعة للجيش الأفغاني - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن عناصر عديدة من طالبان شنت هجومًا على أحد أحياء إقليم "فارياب"، لكن قوات الأمن تصدت لهم؛ مما أجبرهم على التراجع، مُشيرًا إلى أن الحي أصبح الآن تحت سيطرة قوات الجيش.