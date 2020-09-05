وأكد أن العمليات الأمنية ما زالت جارية حيث تقوم القوات المُسلحة بتطهير المنطقة من العناصر المُسلحة التابعة لحركة طالبان. 
من جانبها، أشارت حكومة الإقليم إلى إصابة عدد من قيادات طالبان خلال تنفيذ العملية، لكن لم تعلق طالبان على تلك الأنباء حتى الآن. 