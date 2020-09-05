مصرع شخص وإصابة ابنته فى حادث تصادم أمام قرية باروط ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص مصرعه وأصيبت ابنته، فى حادث سير وقع اليوم السبت، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعى "القاهرة ـ أسيوط" أمام مدخل قرية باروط، التابعة لمركز بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى .

وتلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير، إثر تصادم سيارة بدراجة بخارية، بطريق الصعيد الزراعى "القاهرة ـ أسيوط" أمام مدخل قرية باروط، التابعة لمركز بنى سويف.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "فتحى ر.ط" 50 سنة، بدون عمل، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلى وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة نجلته "ميرفت" 16 سنة، بجروح وكدمات بالجسم، يقيما قرية "ملاحية حسن سليم" التباعة لمركز ببا.

ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وجرى تحير محضر بالواقعة إخطار النيابة العامة لإستصدار تصريح الدفن.