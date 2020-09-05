اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 06:43 م
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مصرع رضيعة وإصابة سيدتين فى انهيار حائط بمنزل بسوهاج

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:02 م
مصرع رضيعة وإصابة سيدتين فى انهيار حائط بمنزل بسوهاج جانب من انهيار المنزل
سوهاج – محمود مقبول

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دفعت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصرى بعدد من أطقمها إلى قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشأة، وذلك عقب انهيار حائط منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، نتج عن الانهيار وفاة طفلة رضيعة وأصيبت والدتها وجدتها بإصابات مختلفة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بانهيار منزل ووجود جثة لطفلة ومصابتين تم نقل الجثة للمشرحة والمصابتين للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بانهيار حائط داخل منزل بقرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشأة.

وتبين من المعاينة والفحص انهيار حائط بمدخل المنزل المكون من طابقين والمشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد، بسبب قدمه وتهالكه، نتج عن الواقعة مصرع الطفلة سلمى محمد احمد محمد، عام واحد، وإصابة كل من والدتها "ليلي.ح.خ" 30 سنة ربة منزل، وجدتها "زينب.م.ح" 60 سنة مصابين بإصابات طفيفة، وتم قلهم إلى مستشفى المنشأة المركزي، وتحويل المصابتين لمستشفى سوهاج الجامعى تم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إخطار الوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنشأة لاتخاذ شئونها عقب فرض طوقا أمنيا بالمكان.

 


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