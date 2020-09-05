اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 10:00 م
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مش دايما الزهور ممتعة.. اعرف كل شىء عن الأنثوفوبيا مرض الخوف من الورد

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:00 م
مش دايما الزهور ممتعة.. اعرف كل شىء عن الأنثوفوبيا مرض الخوف من الورد الورد
كتبت هند عادل

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يستمتع معظم الناس بالألوان الزاهية ورائحة الزهور اللطيفة ولكن بالنسبة لمجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأنثوفوبيا ، فإن مشهد الزهور أو حتى التفكير فيها يمكن أن يسبب الخوف الشديد والقلق والذعر، وفقا لتقرير لموقع HEALTHLINE

ورهاب الأنثوفوبيا هو نوع من الرهاب ينتج عنه خوف دائم وشديد من الزهور، وقال  سانام حفيظ ، أخصائي علم النفس العصبي وعضو هيئة التدريس بجامعة كولومبيا الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من هذا قد يخشون كل الأزهار أو أنواعًا معينة فقط من الزهور.

ويمكن أن يظهر الرهاب بعدة طرق وغالبًا ما يبدو وكأنه خوف مستمر وغير واقعي ومفرط من شخص أو موقف أو حيوان أو كائن أو  كما هو الحال مع رهاب الأنثوفوبيا ، الزهور.في كثير من الأحيان ، تكون هذه المخاوف غير عقلانية ، مما يجعلها رهابًا، يكون الخوف المرتبط بالرهاب أكثر أهمية وإضعافًا من ذلك الناتج عن التوتر أو القلق الأقل حدة.

أعراض مرض أنثوفوبيا
 

أكثر أعراض رهاب الأنثوفوبيا شيوعًا هو القلق أو نوبة الذعر عندما يرى الشخص الزهور أو يفكر فيها. الرهاب بشكل عام قد يجعل الشخص يشعر بإحساس بالهلاك الوشيك والعجز التام في الموقف، بالإضافة الى الذعر والخوف، الذي غالبًا ما يكون مفرطًا ومستمرًا وغير معقول أو رغبة قوية في الابتعاد عن الحدث أو الشخص أو الشيء المثير، تسارع ضربات القلب، تنفس سريع، فم جاف، غثيان، دوخة، ضيق في التنفس.

 

أسباب الأنثوفوبيا

على غرار أنواع الرهاب الأخرى ، غالبًا ما ينشأ رهاب الأنثوفوبيا من حدث  على الأرجح مؤلم  أو شخص يتضمن الزهور، و هذا الخوف الشديد من الزهور غالبًا ما يكون تجربة مكتسبة.

والسبب المحتمل الآخر هو الارتباط بين الزهور والفقدان قد تشمل هذه الخسارة شخصًا آخر أو حيوانًا أليفًا إذا كانت الأزهار جزءًا من عملية الحزن ، فقد يصاب الشخص بخوف شديد من الزهور بعد تعرضه لصدمة مرتبطة بالخسارة.

قد يكون أيضًا مرتبطًا بالحساسية التي تسببها الأزهار لكن في بعض الحالات ، لا يمكن تفسير أسباب رهاب الأنثوفوبيا.

 

 


الفوبيا

فوبيا الزهور

الأنثوفوبيا

أسباب الأنثوفوبيا

اعراض الأنثوفوبيا

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