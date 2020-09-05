"مرور البحر الأحمر" تعلن فتح طريقى غارب الغردقة وسفاجا قنا بعد هدوء العاصفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

كشفت إدارة مرور البحر الأحمر أن طريق غارب الغردقة يعمل بصورة طبيعية ولم يتم غلقه، مؤكدة أنه تم فتح طريق سفاجا قنا مرة أخرى بعد هدوء العاصفة الترابية الذى أغلق كإجراء احترازى بسببها .

واستمرت إدارة مرور البحر الأحمر في إغلاق طريق غارب الشيخ فضل بعد سقوط سيول بالكيلو 90 بالمحيط الجغرافي لمحافظة المنيا بينما تم غلق الطريق كإجراء احترازى، مؤكدة علي أن كذلك مازال طريق القصير قفط مغلق لسقوط سيول بالقرب من الكيلو 90 وكذلك الكيلو 70 بمحيط محافظة البحر الأحمر.

بينما تسببت السيول في نحر في طريق سفاجا /سوهاج، مما ادي الي استمرار غلق الطريق ومنع مرور السيارات المتجه الي سوهاج من سفاجا، وان كل مياه السيول سقطت في مناطق جبلية بعيدة عن المدن.

كانت سقطت فى الساعات الأولى من مساء اليوم السبت سيول متوسطة ومتوقع غزارتها خلال الساعات القادمة بالمناطق الجبلية الواصلة بين طريق قنا - سفاجا، بالقرب من قرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا.

وأكد أحد أبناء القبائل القريبة من موقع سقوط السيول، أن السيل سقط على بعد قرابة 3 كيلو متر من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وانتابت حالة من الفرحة القبائل البدوية القاطنة المنطقة بعد سقوط السيول حيث سبقت سقوط السيول هطول أمطار خفيفة بمناطق جبلية متفرقة.

من جانبه، أعلن مجلس مدينة سفاجا استعداده بالمعدات المختلفة تحسبا لوصول السيول للطريق أو المناطق السكنية البدوية القريبة من المنطقة.