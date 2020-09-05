مرصد الأزهر يحذر من وضع التعليم المتردى للاجئين ويدعو المجتمع الدولى القيام بدروره

شدِّد مرصد الأزهر على ضرورة وضع أزمات اللاجئين فى الاعتبار، داعيًا المجتمع الدولى إلى القيام بدوره فى حلِّ تلك الأزمات التى قد تهدِّد مستقبل العالم بأسره إذا استمرت على هذا النحو من تجاهل الوضع الصحى والغذائى والتعليمى للاجئين.

وذكر المرصد انه قد حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من سوء الوضع التعليمى لملايين الأطفال والشباب اللاجئين، مشيرة إلى أنه حال تجاهل هذا الملف وعدم تحرك المجتمع الدولى سيصبح الوضع «كارثيًّا» بسبب جائحة #كورونا «كوفيد- 19».

وقالت المفوضية فى تقريرها الأخير الصادر تحت عنوان: «توحيد الجهود من أجل تعليم اللاجئين» أن نصف الأطفال اللاجئين فى العالم لا يتلقون تعليمهم فى المدارس، وهو وضع خطير بالفعل، وقد تفاقم بسبب الوضع المؤلم الذى يواجههم.

وأوضحت المفوضية أن الخطر الذى يهدِّد تعليم الصغار يثير القلق بشكل خاص عندما يتعلَّق الأمر بالفتيات؛ حيث كنَّ بالفعل الأقل وصولًا إلى التعليم بالنسبة لأقرانهنَّ قبل اندلاع الأزمة الصحية، إذْ قدَّرت المفوضية أن نصف الفتيات اللاجئات فى المدارس الثانوية لن يعُدن إلى التعليم عند إعادة فتح المدارس فى سبتمبر الجارى 2020.

وتابعت المفوضية: زيادة الهجمات الإرهابية فى السنوات الأخيرة فى منطقة الساحل الأفريقى قد أدَّت إلى إغلاق أكثر من 2500 مدرسة، ممَّا يعرِّض 350 ألف طالب لخطر الحرمان من التعليم، لافتة إلى أن هذا تحدٍّ آخر علاوة على انتشار وباء كورونا.