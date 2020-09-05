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محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات الاسكان بالمحافظة

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:38 م
محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات الاسكان بالمحافظة اجتماع محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم السبت ، مشروعات الإسكان بالمحافظة للوقوف على آخر ما تم العمل به واستعراضة خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بطور سيناء ، فى حضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء ، واللواء نادر عشماوى ، السكرتير العام ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية وعدد من مديرى الادارات والمديريات المعنية  .

وتم استعراض مواقف محطة تحلية المياة بمنطقة نبق بشرم الشيخ والاسكان الاجتماعى والاراضى المرفقة بالرويسات ووجه المحافظ بضرورة الاعداد لعرض مرئى يتضمن أهم الانجازات والمشكلات والمقترحات وموقف العشوائيات ليتم عرضة على وزير الاسكان .

كما وجه المحافظ بضرورة إعداد الدراسات اللازمة للانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء لبعض المناطق بوادى سعال وسانت كاترين واستعراض الموقف الحالى لمحطات المياة بوادى فيران وسانت كاترين .

كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بطلبة وطالبات كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والذين يقومون بأعمال فنية على جداريات مدينة طور سيناء مما اضاف لمسة جمالية فى اروقة المدينة وقدم لهم الشكر على هذة الاعمال الفنية الراقية كما وعدهم بلقاء اخر قبيل مالانتهاء من أعماله .

كم اهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف مساء أمس أحدث مؤلفاتة الدينية الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وهما كتاب الكمال والجمال فى القران الكريم وكتاب الادب مع سيدنا رسول الله ، وقدم المحافظ الشكر للوزير على هذة الهدية القيمة و قرر ضمهما الى مكتبة المحافظة مما يزيدها ثراء فى مجال الكتب الدينية .

 

 


مدينة شرم الشيخ

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