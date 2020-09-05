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محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة لتخفيض أسعار تقنين التعديات على أراضى الدولة

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:29 م
محافظ الوادى الجديد يطلق مبادرة لتخفيض أسعار تقنين التعديات على أراضى الدولة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المزارعين.

 

وتشمل المبادرة تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

 

وفى سياق متصل، ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

 

وتم عرض الموقف الأمنى للمحافظة، وأكد الزملوط على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز لكافة المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة، وكذلك متابعة موقف المبادرات الزراعية التى تم إطلاقها ( مبادرة النخيل - الحرير) ومدى جدية المستفيدين منها وسحب الأراضى من غير الجادين.

 

كما وجه المحافظ بتفعيل تركيب العدادات الذكية لآبار الأراضى التابعة لصندوق استصلاح الأراضى وذلك للحفاظ على المخزون الجوفي، وترشيد استهلاك المياه واستكمال تركيب القطع الموفرة بالمصالح الحكومية والمدارس والمساجد.

 

وشدد الزملوط على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة بالأماكن العامة ووسائل النقل الجماعى، مشيراً إلى دراسة إمكانية فتح قاعات الأفراح وفقاً للشروط والإجراءات الاحترازية.


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