محافظ الغربية يكرم فريق شبرانبات الفائز بدورى مراكز الشباب فى نسخته السابعة

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية فريق مركز شبرانبات الحائز على دورى مراكز الشباب بالنسخة السابعة تحت اشراف الدكتور محمد سعفان مدير الادارة العامة للشباب وسط احتفاليه نظمتها المحافظة لتكريم جميع القائمين على الدورى بداية من الفريق وجميع القائمين على الدورى داخل مديريه الشباب والرياضة بالغربية، بحضور احمد الوكيل وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية ويسرى الديب وكيل المديرية للشباب والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة.

وبدأت الاحتفال يه بتلاوة لآيات القرآن الكريم، ثم كلمه محافظ الغربية والتى وجه فيها الشكر لجميع العاملين بقطاع الشباب والرياضة بالغربية على مجهوداتهم الواضحة والبارزة دائما وحصولهم على المركز الأول بدورى مراكز الشباب بالنسخة السابعة وطالبهم بضرورة الحفاظ على المركز الأول دائما.

وفى ختام الحفل تم تكريم لاعبى فريق شبرا نبات والجهاز الفنى والإدارى والمسئولين بمديرية الشباب والرياضة.











































