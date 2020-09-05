محافظ الإسكندرية : تحصيل نصف مليار جنيه من قيمة متحصلات جدية التصالح

الإسكندرية جاكلين منير

صرح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه بلغ إجمالى المتحصلات من جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن، بإجمالى عدد طلبات وصل إلى عدد 3070 طلب للتصالح وذلك وفقا للإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ الإسكندرية فى بيان صادر اليوم :" أننا مستمرين فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التى تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمر 2020، وهو التاريخ الذى حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء. لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وفى سياق متصل؛ قال الشريف أن محافظة الإسكندرية مستمرة فى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى الدولة، وإزالة أى مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون 119 لسنة 2018 ،وأوضح أنه خلال الفترة من 1/1/2010وحتى الآن قامت المحافظة بإزالة عدد 2844 حالة إزالة؛ منها 1267 حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التى أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أنه أصدر قرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتى تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أى مخالفات للبناء سواء بالتعدى على الأراضى الزراعية أو التعدى على أملاك الدولة أو البناء المخالف.