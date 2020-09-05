اليوم السابع
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محافظة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:55 م
محافظة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب سوء الأحوال الجوية.. صور
الأقصر - أحمد مرعى

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اعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى إدارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركات الكهرباء والمياه ومختلف المديريات والجهات المعنية بذلك، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع وجود احتمال هطول أمطار خفيفة ورياح شديدة، وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

وفى نفس السياق، شهدت حالة الطقس بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، هبوب رياح خفيفة محملة بالأتربة التى غطت سماء المحافظة، وسط توقعات بزيادة شدة الرياح خلال الساعات المقبلة، حيث رفعت محافظة الأقصر درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

ومن جانبه، أكد محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

 

وأشار الشامى – فى بيان صحفى - إلى أنه تم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

 

وأضاف الشامى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أى بلاغات عن أى طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

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الاقصر

تقلبات الطقس بالاقصر

رياح شديدة بالاقصر

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