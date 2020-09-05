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مجلس الوزراء الإماراتى يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:37 ص
مجلس الوزراء الإماراتى يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات الأنباء

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اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية برئاسة  الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك، ومريم سعيد غباش، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم الكتاب، نائب رئيس تنفيذي لشؤون الاستراتيجيات لدى شركة أدنوك، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي القرار في إطار دعم منظومة العمل الحكومي وتنظيم مجالس الإدارات واللجان في الحكومة الاتحادية في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، ويستهدف تعزيز دور مجالس الإدارات بشكل أكبر لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ويأتي في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر لمجالسها، وبما يدعم منظومة العمل في مصرف الإمارات للتنمية، حيث يختص وضمن أهدافه ومهامه في تنفيذ ودعم المشاريع التنموية في الدولة بما في ذلك دعم المشاريع الصناعية والعقارية والأنشطة الحرفية والزراعية وتمويلها، وبما يضمن تنمية الاقتصاد المعرفي التنافسي واستدامة البنية التحتية المتكاملة.


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محمد بن راشد

مجلس إدارة مصرف الإمارات

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