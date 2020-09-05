اليوم السابع
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مجلس الدفاع بالسودان يعتبر البلاد منطقة كوارث ويعلن الطوارئ بسبب الفيضانات

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:00 ص
مجلس الدفاع بالسودان يعتبر البلاد منطقة كوارث ويعلن الطوارئ بسبب الفيضانات فيضانات _ صورة أرشيفية
الخرطوم أ ش أ

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قرر مجلس الأمن والدفاع السودانى اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ فى كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التى ضربت البلاد.

 

وصلت إلى الخرطوم، شحنة من الدعم الإنسانى لمتضررى السيول والفيضانات، مُقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

 

 

وتشمل الشحنة على نحو 100 طن من مواد الإيواء والخيام والأغطية، فيما تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشحنها جوا إلى السودان، بعد أن أعدتها المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.

 

 

وعبر اكسيل بيشوب ممثل المفوضية السامية فى السودان عن امتنان المفوضية لدولة الإمارات، لافتا إلى أن الشحنة سيجرى توزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات بشتى أنحاء السودن، بدءا بالمناطق الأكثر تضررا.

 

 

ومن جهته، أعرب معتمد شئون اللاجئين بالسودان محمد يس التهامى عن شكره لجهود المفوضية السامية للاجئين فى دعم المتأثرين بالفيضانات، ولدولة الامارات التى ساعدت فى إيصال هذه المساعدات للسودان.

 

 

وحسب آخر تقرير للمجلس القومى للدفاع المدنى بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة، و 46 مصابا، فيما أنهار 20 ألفا و 975 منزلا بشكل كلي، و 37 ألفا و 516 منزلا بشكل جزئي.

 

 


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السيول

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