اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مجلة نور للأطفال تصدر عدد سبتمبر وتتضمن أهمية الإصلاح بين الناس

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:46 م
مجلة نور للأطفال تصدر عدد سبتمبر وتتضمن أهمية الإصلاح بين الناس مجلة نور عدد سبتمبر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طرحت مجلة نور للأطفال الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، بالأسواق عدد سبتمبر بعدد شيق وممتع تقرأ فيه:
 
• مفاجأة جديدة في حكاية أم الدنيا والكتاب العجيب.
 
• الإصلاح بين الناس أهميته ومعناه في طاقة نور.
 
• بالإتيكيت نعرف كيف نتجنب فيروس كورونا في العام الدراسي .
 
• نقرأ حكاية "لا تكلم الأسد إن كان يفكر".
 
• العالمة المصرية "منى بكر" قصة كفاحها في قصة مصورة.
 
• المتعة مع قصة جحا المصورة.
 
• نتطلع إلى السماء من خلال باب اكتشف البرية.
 
• كل هذا مع أبوابنا الجميلة:  عائلة  قمر – ابو سريع السريع – هيا نسعف - كلام بنات – أرسم ولون – فكر معانا – اصنع بنفسك – وفكر وألعب بجانب الحكايات الشيقة والقصص المصورة وباب أصدقاء نور.
 
وقصيدة جديدة بعنوان قطرة ماء 
 
جدير بالذكر أن مجلة «نور» للأطفال انطلقت فى عام 2015، إيمانا من الأزهر الشريف والمنظمة بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم فى تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافى، وتعزيز المنهج العلمى لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراته وتعريف الطفل ببطولات جيش بلاده عبر العصور المختلفة بتقديم قصص البطولات التى لم يعاصرها. 
 
كما فاز مسلسل" نور وبوابة التاريخ "، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجلة "نور "التى تصدرها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال حقوق الإنسان لعام 2018، وفاز مسلسل نور فى "قرية الطيبين " بافضل عمل كارتونى لعام 2019 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.
 
 

مجلة نور

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

تعرف على نظام قرعة كأس العالم لكرة اليد قبل ساعات من انطلاق الحفل

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"خلية نحل" لإنجاح قرعة مونديال اليد 2021 بالأهرامات.. رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون.. خالد النبوى وإنجى وجاسمين لتقديم الحفل.. مفاجآت للموسيقار العالمى عمر خيرت.. ووزير الرياضة: مصر ستبهر العالم ببطولة تاريخية

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك".. فيديو

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

الأهلى يتقدم بشكوى جديدة ضد عبد الله السعيد فى مركز التسوية والتحكيم

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ميسي يعود لتدريبات برشلونة الاثنين

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

ارتفاع درجات الحرارة غدا والرطوبة 90 % والعظمى فى القاهرة 37 درجة

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

رحيل يوسف والى عن عمر يناهز 89 عاما.. وزير الزراعة الأسبق أكد فى آخر حواراته ترويج الإخوان لشائعة المبيدات المسرطنة.. واعتبر ثورة 30 يونيو نتاج لفشل إدارة الجماعة.. وكشف عن عدم حصوله على راتب طوال عمله كوزير

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

السيسى يعزى السودان فى ضحايا الفيضانات ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

تنسيق 2020 ..235 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثانية وغدا اخر موعد للتعديل

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

رئيس الوزراء و17 وزيرا يحضرون حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة