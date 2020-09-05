مجلة نور للأطفال تصدر عدد سبتمبر وتتضمن أهمية الإصلاح بين الناس

كتب لؤى على

طرحت مجلة نور للأطفال الصادرة من المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، بالأسواق عدد سبتمبر بعدد شيق وممتع تقرأ فيه:

• مفاجأة جديدة في حكاية أم الدنيا والكتاب العجيب.

• الإصلاح بين الناس أهميته ومعناه في طاقة نور.

• بالإتيكيت نعرف كيف نتجنب فيروس كورونا في العام الدراسي .

• نقرأ حكاية "لا تكلم الأسد إن كان يفكر".

• العالمة المصرية "منى بكر" قصة كفاحها في قصة مصورة.

• المتعة مع قصة جحا المصورة.

• نتطلع إلى السماء من خلال باب اكتشف البرية.

• كل هذا مع أبوابنا الجميلة: عائلة قمر – ابو سريع السريع – هيا نسعف - كلام بنات – أرسم ولون – فكر معانا – اصنع بنفسك – وفكر وألعب بجانب الحكايات الشيقة والقصص المصورة وباب أصدقاء نور.

وقصيدة جديدة بعنوان قطرة ماء

جدير بالذكر أن مجلة «نور» للأطفال انطلقت فى عام 2015، إيمانا من الأزهر الشريف والمنظمة بضرورة التواصل مع الأطفال بلغة مبسطة تسهم فى تربيتهم على قيم الخير والسلام والوحدة والمحبة، فضلا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره فى نشر الفكر الوسطى للإسلام، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافى، وتعزيز المنهج العلمى لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراته وتعريف الطفل ببطولات جيش بلاده عبر العصور المختلفة بتقديم قصص البطولات التى لم يعاصرها.

كما فاز مسلسل" نور وبوابة التاريخ "، وهو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومجلة "نور "التى تصدرها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالتعاون مع دار نهضة مصر، كأحد الأعمال الدرامية المتميزة فى مجال حقوق الإنسان لعام 2018، وفاز مسلسل نور فى "قرية الطيبين " بافضل عمل كارتونى لعام 2019 من المجلس القومى لحقوق الإنسان.