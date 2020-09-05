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مبادرة "من حقك تعرف" تصل طهطا بسوهاج للتعريف بالمشروعات القومية.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:25 م
مبادرة "من حقك تعرف" تصل طهطا بسوهاج للتعريف بالمشروعات القومية.. صور
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، للأسبوع الرابع على التوالى، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، حيث قامت المحافظة بتنظيم رابع جولة ميدانية لعدد من الشباب والفتيات من أعضاء اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة طهطا للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا.

 

وزار الشباب مشروعات "المدرسة اليابانية الجديدة، ومجمع مدارس 25 يناير بساحل طهطا، ومشروع ازدواج طريق مدخل طهطا البحري،  ومشروع محطة مياه شطورة، وبعض مدارس قرية الشيخ زين الدين التي تم تجديدها بالكامل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير".

 

وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات .

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (1)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (2)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (3)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (4)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (5)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (6)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (7)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (8)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (9)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (10)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (11)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (12)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (13)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (14)
 

 

مبادرة من حقك تعرف تصل مركز طهطا (15)
 

 


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