اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:19 م
لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو لحظة إشهار زوجة جوبا إسلامها
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفاء كبير باللاعب المصرى إسماعيل غانم الشهير بـ"جوبا" المحترف بنادى أنكونا، أحد أندية دورى الدرجة الرابعة الإيطالية لكرة القدم، بعد إشهار زوجته إسلامها قبل عقد قرانهما. 
 
 
 
نشر جوبا غانم، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو وهو يلقن زوجته الشهادتين قبل إتمام زواجه، وعلق قائلاً :" هيفضل أحسن ڤيديو في حياتي وأحسن قرار ربنا أكرمني فيه واخدته، لحظه إعلان زوجتي إسلامها الحمدلله دائما وأبدا". 
 
إعلان لاعب مصري بالدورى الإيطالى إشهار إسلام زوجته (1)
 
وحظى الفيديو بعد أربعة أيام من نشره على موقع تويتر بأكثر من 41 ألف لايك و2.800 ألف ريتويت، وسط فرحة كبيرة من جمهوره ومتابعيه، حيث كتب أحدهم: "الفيديو جميل جدا وأكيد دا يا كابتن أجمل هدف أحرزته فى حياتك ربنا يوفقكوا يارب وتكون حياتكم سعيدة وأشوفك بتلعب فى أعظم نادى فى الكون بقى".
 
إعلان لاعب مصري بالدورى الإيطالى إشهار إسلام زوجته (2)
 
وكتب أخر :" لا اعرفك و بالصدفة مريت على التغريدة و رايت الردود و ردك على الجميع انت رجل في غاية الادب و الاحترام فلا عجب ان زوجتك اسلمت فهي رات فيك القدوة الطيبة  ربنا يوفقكم و يجمع بينكم على خير و عافية و يزيدكم ايمانا  انت فخر في الادب"، وعلق أخر :" ربنا يجعلها الزوجة الصالحة  ويزرقك الذرية الصالحة منها ويثبتها على الإسلام".
 

إسماعيل غانم

جوبا غنام

الدورى الإيطالى

جوبا

اشهار الاسلام

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على المجموعات الست بكأس العالم لكرة اليد

تعرف على المجموعات الست بكأس العالم لكرة اليد

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

المرور يغلق 4 طرق صحراوية بالبحر الأحمر وقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة