كورونا حول العالم.. الإصابات تتخطى 26 مليون وتسجيل أكثر من 880 ألف حالة وفاة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 880 ألف حالة وفاة، منذ تفشى الوباء، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل ما يقرب من 19 مليون حالة شفاء، وتخطت حصيلة الإصابات لأكثر من 26 مليون حالة.

وفيما تواصل الدول الثلاثة وهى الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند، تسجيل معدلات إصابة مرتفعة، حيث سجلت الولايات المتحدة أكثر من 6 ملايين إصابة بالفيروس، وجاء بعدها فى المركز الثانى دولة البرازيل، وحلت الهند فى المركز الثالث، وبنفس ترتيب تسجيل الاصابات يأتى ترتيب الوفيات، حيث سجلت الولايات المتحدة 192,248 حالة وفاة، وتم تسجيل 125,584 فى البرازيل، وفى الهند تم رصد 70,168 حالة وفاة.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وفيما تواصل الجهات الطبية جهودها للتوصل إلى لقاح فعال لهذا الفيروس فى اقرب وقت ممكن عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية.