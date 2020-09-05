اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كم عدد الكربوهيدرات التى يجب أن يتناولها مرضى السكر فى اليوم؟

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
كم عدد الكربوهيدرات التى يجب أن يتناولها مرضى السكر فى اليوم؟ الكربوهيدرات
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تعتبر كمية الكربوهيدرات في كل وجبة أو وجبة خفيفة أمرًا ضروريًا لإدارة نسبة السكر في الدم، يمكن أن يساعد التوازن الصحيح للعناصر الغذائية في الحفاظ على جسم وعقل قويين وصحيين، يجب أن يستهلك الشخص كمية محددة من الكربوهيدرات خاصة مرض السكري لإدارة مستويات السكر في الدم.

الكربوهيدرات هي مصدر غذائي رئيسي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي ولكن ، عندما يكون الشخص  مصابًا بداء السكري من النوع 1 أو النوع 2 ، فمن الضروري الحصول على الكمية المناسبة من هذه المغذيات لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم أو انخفاض نسبته، ووفقا لتقرير لصحيفة  time now news سيساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من الكمية المناسبة من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى على التحكم في نسبة السكر في الدم وإدارة الوزن والحفاظ على مضاعفات مرض السكري.

كم عدد الكربوهيدرات التي يجب أن يتناولها مرضى السكر في اليوم؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يجب أن يهدف الأشخاص المصابون بداء السكري (من النوع 1 والنوع 2) إلى الحصول على حوالي 45 % من إجمالي السعرات الحرارية يوميًا من الكربوهيدرات.

ولكن كمية الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص المصاب بالسكري يوميًا تعتمد على عدد من العوامل  مثل الوزن والعمر ومستوى النشاط البدني وأدوية السكري  التي يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السكر في الدم.

على سبيل المثال ، قد يحتاج الشخص الذي يعاني من السمنة أو زيادة الوزن إلى كربوهيدرات لأن الوزن والدهون يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم يمكن أن تتسبب الدهون الزائدة في الجسم في إصابة الشخص المعرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بأنسولين أقل فعالية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكلما زاد نشاط الشخص ، كلما احتاج المزيد من السعرات الحرارية للحصول على الطاقة وبالتالي ، "لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع" حيث يمكن لبعض العوامل أن تؤثر على عدد الكربوهيدرات التي يحتاجها الشخص المصاب بالسكري يوميًا.

أيضًا ، يُنصح بأن تحصل النساء على 3-4 حصص من الكربوهيدرات ، بمعدل 15 جرامًا لكل حصة ، بينما يجب أن يتناول الرجال 4-5 حصص.

مصادر الغذاء من الكربوهيدرات
 

يمكن العثور على الكربوهيدرات في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمخبوزات بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات هي:

فواكه وعصائر، الخضار النشوية مثل البطاطس والذرة، الفاصوليا والبقوليات والبازلاء، الحبوب والأطعمة التي تحتوي على الحبوب مثل الحبوب والمكرونة والخبز، المشروبات الغازية، الوجبات الخفيفة، حلويات.

تنقسم الكربوهيدرات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

السكريات : ويشمل ذلك السكر الطبيعي في الفاكهة والحليب أو السكر المضاف في الصودا والعديد من الأطعمة المعلبة الأخرى.

النشويات : الحبوب المكررة والكاملة والخضروات النشوية مثل الذرة والبطاطس والفول المجفف والعدس والبازلاء.

الألياف : الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات والمكسرات.

يجب على مرضى السكري التركيز على الكربوهيدرات الصحية مثل:
 

الفواكه والخضروات الطازجة، كل الحبوب، البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء، منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والجبن، تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات والدهون والصوديوم المضافة.

 


مرضى السكر

كميات الكربوهيدرات لمرضى السكر

مرض السكرى

نظام غذائى لمرضى السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الزراعة تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بحديقة حيوان الجيزة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الاقتصاد الأمريكى يخسر 425 مليون دولار يوميا بسبب توقف السياحة

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

الحبس والغرامة عقوبة انتحال الصفة للنصب على المواطنين

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

وحدات المرور تواصل اليوم استقبال قائدى السيارات لتركيب الملصق الإلكترونى

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

الزراعة تعلن ارتفاع صادرات العنب للأسواق العالمية بزيادة 26 ألف طن

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

إزاى تقدر تحسب قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر للمنازل

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

خطة هيئة الثروة السمكية لزيادة الإنتاج أبرزها التوسع فى إنشاء المفرخات البحرية

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

التأمينات تواصل غدا صرف معاشات سبتمبر لمن يتقاضون من 1000 لـ2000 جنيه

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

قطع الكهرباء عن 3 قرى بطنطا لمدة ساعتين بدءًا من السادسة صباح اليوم

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة