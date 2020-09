قلوبنا معاهم.. جوتيريش يؤكد مواصلة تقديم المساعدات لمتضررى تفجيرات بيروت

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة وشركاؤها يواصلون تقديم المساعدات الإنسانية إلى العائلات المتضررة في تفجيرات العاصمة اللبنانية "بيروت" التي وقت منذ شهر تقريبا.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة: "بعد شهر من التفجيرات المدمرة في بيروت، الأمم المتحدة وشركاؤنا لا يزالون على الأرض يقدمون المساعدة للمتضررين.. تبقى قلوبنا مع أهل لبنان".

One month on from the devastating explosions in #Beirut, the @UN and our partners are still on the ground delivering assistance to those affected.



Our hearts remain with the people of Lebanon. pic.twitter.com/0Xj3QqDbp1