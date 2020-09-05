فيديو.. رحيل يوسف والى وزير الزراعة الأسبق

توفى اليوم السبت، الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق عن عمر يناهز 89 عاما، وتولى منصب وزير الزراعة حوالى 22 عاما، كما تولى منصب الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى وتم تصعيده لمنصب نائب رئيس الحزب حتى ثورة 25 يناير.

وكشف يوسف والى فى آخر الحوارات الصحفية التي أجراها فى منتصف عام 2020 الجارى، أنه لم يستفد من منصبه بمليم واحد ولم يحصل على أي امتيازات، كالحصول على كابينة بالمنتزه أو الساحل الشمالى أو حراسة خاصة بالمنزل، وهو ما جعل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يثق فيه ويعمل على تصعيده بصورة مباشرة فى الحزب الوطنى، مؤكدا أنه كان يتحدث كثيرا عن أهمية استثمار أموال المصريين بالخارج داخل الدولة.

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