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فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف اليوم.. تعرف عليها

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف اليوم.. تعرف عليها إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا اليوم السبت، عن عدة مناطق بمدينة بنى سويف العاصمة، لإجراء الصيانة اللازمة للوحة كهرباء الجامعة.

وسيتم فصل التيار عن مناطق (أرض الحرية1و2و3، والجوازات القديمة، برج زيزينيا، برج الحياة، وشارع الأوتوبيس) لإجراء صيانة بمغذى الحرية، ومناطق (شارع العمدة، مقبل القديم، الاستئناف، مبنى الإعلام، الطب البيطرى، الطب البيطرى، مستشفى الجامعة، النجدة) لصيانة مغذى التطبيقين، ومناطق (الطرق والكباري، المدرسة الفكرية، مديرية الصحة، زهور مكة، مدينة الزهراء 1و2و3، وبرج طه على ) وذلك لصيانة مغذى الثلاجة، ومناطق (عمارات السكة الحديد، إشارات السكة الحديد، السكة الحديد) لصيانة مغذى الإشارات.

ويتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

 


فصل الكهرباء

مدينه بنى سويف

أخبار مصريه

محول كهرباء

صيانه المحولات

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