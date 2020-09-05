"عمار يا مصر مع السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: أكبر عمار أننا قضينا على جماعة الخراب

كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "عمار يامصر مع السيسى" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث أشادوا بالإنجازات التى تحققت من مشروعات قومية رغم وجود العديد من المعوقات مثل انتشار فيروس كورونا وسد النهضة والحرب على الإرهاب.

وتداول رواد تويتر نشر آخر صورة للمشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى، وعلق حساب باسم بنت النيل قائلاُ: "دى مصر 2020 البلد اللي حصل فيها ثورتين وحرب ارهاب من الداخل والخارج وحروب جيل 4 و5 وحرب لعقول الشباب وكورونا وسد النهضة وحرب مع تركيا عشان ليبيا هي دي مصر بأيدي ابنائها المخلصين ورئيس حكيم بعقل مدبر اللهم احفظ مصرمن كيد الكائدين وحسد الحاسدين عمار يامصر مع السيسي".





وتفاعلت نورا مع الهاشتاج، حيث كتبت: "مش أنت اللى تمشى.. اللى يمشى الموظف الفاسد اللى فاتح درجه وبيمص فى دم الغلابة.. اللى يمشى المرتشى اللى بيخلص مصالح الناس مقابل قوتهم وشقاهم.. اللى يمشى المدرس اللى مبيراعيش ربنا فى حصته وهو بيعلم ولادنا عشان يمص دم أولياء الأمور بالدروس الخصوصية".





وغرد صلاح في نفس الإطار:"أحنا عايزين كتالوج علشان نقدر نحصر المشاريع فى عهد الرئيس السيسي اللهم لا حسد"، ويرى آخر:" أكبر عمار تم إنجازه أننا قضينا علي جماعة الخراب ووطاويط الليل وخفافيش الظلام، جماعة الدم والتجارة بالدين، جماعة ولاءها مش لمصر ولا لشعبها، جماعة قال مرشدهم طز في مصر، جماعة كان كل همها الاستيلاء علي عرش مصر علشان تتوج خلفيتهم باسطنبول".