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عضو مجمع البحوث الإسلامية يفند مزاعم الإخوان بهدم مصر للمساجد

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:13 م
عضو مجمع البحوث الإسلامية يفند مزاعم الإخوان بهدم مصر للمساجد عبد الله النجار
كتب محمد شرقاوى

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قال عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن الجماعات الإرهابية لا دين لهم ولا يدافعون عن الدين الإسلامى مطلقا.

وأضاف عبد الله النجار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان دينهم الدولار وبيع أنفسهم لمن يدفع أكثر".

وأشار عبد الله النجار إلى أن "من يدعى أن مصر تهدم المساجد؛ ليسوا من المصلين، ويهدفون إلى هدم مؤسسات الدولة"، مضيفا: "الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والكذب والتضليل أشد أنواع المنكر".

ولفت عبد الله النجار إلى أن "الإخوان وعناصر الجماعات الإرهابية باعوا أنفسهم للشيطان وهدم الدولة الإسلامية". 


البحوث الاسلامية

عبد الله النجار

عاجل

الاخوان

هدم المساجد

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