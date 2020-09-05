عبلة الكحلاوى تنفى شائعة وفاتها.. وتؤكد: أنا بخير.. والشائعات أخطر ما يهدد الوطن

وكانت قد نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في وقت سابق شائعة وفاتها فى تسجيل صوتى لها، نشرته الصفحة الرسمية لجمعية الباقيات الصالحات عبر موقع فيس بوك، حيث قالت: "السلام عليكم يا حبايبى، ربنا يباركلى فيكم ويخليكم ليا، ويسعد أيامكم، ويجعل هذه الأيام تمر، ويجعل هذه الأيام بخير طول ما انتوا معايا، وطول ما أهل الخير مشين على طريق واحد إن شاء الله ربنا لا يضيعنا، إلى بيطلع عليا هذه الشائعات، ربنا يسامحه، أنا مش هقول غير الله يسامحه، عموما أمكم عبلة بخير وبحبكم أوى، وبحب كل حبايبى وبحب حتى الى مبيحبنيش بحبه، وربنا يشفيكم كلكم".

وقالت فى تصريحات لـ"اليوم السابع": اطمنوا أنا بخير لا تقلقوا عليّ، وخدوا بالكم من الشائعات المغرضة التى تحاول إثارة الفتن فى مصر، وستظل بلدنا محمية ومصانة بقدرة ربنا وحفظه.