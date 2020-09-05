اليوم السابع
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طالب بالشرقية يقتل عمه بالسكين خلال مشادة مع والده بسبب خلافات مالية

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:46 م
طالب بالشرقية يقتل عمه بالسكين خلال مشادة مع والده بسبب خلافات مالية جثة - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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تخلص طالب بقرية قنيتر بمحافظة الشرقية، عمره 16 سنة، من عمه بطعنة نافذة بالظهر، بسبب مشادة مع والده لخلافات عائلية ومالية بينهما، وتم القبض على الطالب ووالده، وبعرضهما على نيابة فاقوس العامة، قررت برئاسة محمد منتصر، وكيل النائب العام، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى فاقوس العام بوصول "عبد المنعم ع ص ع" 38 سنة، صاحب محل حدايد، مقيم قرية قنتير دائرة مركز فاقوس، مصابا بجرح من الناحية اليسرى بالظهر، وحالته سيئة للغاية، وتوفى متأثرا بإصابته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 29304 لسنة 2020 جنح مركز شرطة فاقوس.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز فاقوس، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه الأكبر "صالح" موظف بوحدة محلية، بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها "حافظ" 16 سنة طالب نجل "صالح" بالتعدى على عمه بالسكين، وطعنه بالظهر، وتمكن ضباط مباحث مركز فاقوس، من ضبط الموظف ونجله الطالب، وتم إحالتهما للنيابة العامة.


اخبار مصر

الشرقية

مركز شرطة فاقوس

قرية قنتير

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عقوبة القتل

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