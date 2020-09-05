ضبط 2 طن و675 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

الغربية - محمد طارق

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، من ضبط 2 طن و675 كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل طرحها للبيع بالأسواق للمواطنين.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط 2 طن و675 كيلو أسماك ماكريل مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، مما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة قائد سيارة حال سيرها بدائرة مركز طنطا ، تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وكانت مديرية التموين بالغربية، بالإشتراك مع الأجهزة الرقابية، تمكنت من ضبط مصنع منظفات غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص بمركز قطور، وبداخله كميات من المنتجات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إن حملة تموينية قامت بتفتيش المصنع ، وتبين أنه غير مرخص، وتم ضبط وتحريز جميع المضبوطات بالمصنع وهى عبارة عن 2700 زجاجة منظفات كالآتى "600 زجاجة كلورفورم، و600 زجاجة فلاش، و600 زجاجة بريل، و 600 زجاجة مستربور، و150 زجاجة ديتول، و 150 زجاجة داونى".

كما تم ضبط 10 براميل زنة كل منها 200 كيلو مملوءة بمواد صناعية بدون اى بيانات ، و1000 كرتونة ورقية فارغة معدة للتعبئة، و 1000 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتعبئة ، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ رقم 2188 قطور وإخطار النيابة العامة للتحقيق .